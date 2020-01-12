أهداف مباراة سامبدوريا وبريشيا 5-1 في الدوري الإيطالي... فيديو

قلب سامبدوريا تأخره ليحقق أكبر انتصار له هذا الموسم والتقدم بخمس نقاط فوق منطقة الهبوط بالدوري الإيطالي بفوز كبير 5-1 على بريشيا اليوم الأحد.

ومنح جون تشانسلور التقدم لبريشيا بعد 12 دقيقة لكن سامبدوريا رد بهدفي كارول لينتي وياكوب يانتو قبل الاستراحة في الدقيقة 34 و48.

وعزز فابيو كوالياريلا من تقدم سامبدوريا من ركلة جزاء قبل 21 دقيقة من النهاية قبل أن يضيف البديل جيانلوكا كابراري الهدف الرابع بضربة رأس في الدقيقة 77 ثم اختتم كوالياريلا الخماسية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل سامبدوريا المركز 16 برصيد 19 نقطة فيما يقبع بريشيا في المركز قبل الأخير وله 14 نقطة.