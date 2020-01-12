لاعب يوجه لحكم المباراة ضربة قاضية... فيديو

تم إيقاف مباراة في الدوري المالطي، بين أورتوي يوث وسانات ليونز، إثر اعتداء أحد اللاعبين على الحكم المساعد.

ووجه لاعب سانات، أنطوان كامليري، لكمة قاضية للحكم الذي سقط أرضا، ليقرر حكم الساحة إيقاف المباراة.

ولم يتقبل كامليري حصوله على البطاقة الصفراء الثانية وطرده من المباراة، ليهاجم الحكم ويوجه له مجموعة من الضربات في أنحاء مختلفة من جسمه.

وتدخل أمن الملعب وسيطر على اللاعب، وأخرجه من الملعب.

وأدان الاتحاد المالطي لكرة القدم، تصرفات اللاعب، مقدما دعمه الكامل للحكم المعتدى عليه، ومن المنتظر وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن يتم إيقاف اللاعب مدى الحياة.