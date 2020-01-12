أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا 6-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

اكتسح مانشستر سيتي مضيفه أستون فيلا بنتيجة 6-1، في المباراة التي احتضنها ملعب فيلا بارك مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.