"نخاف من قتل اللاعبين"... الزمالك يصدر بيانا بشأن مباراة السوبر الأفريقي

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، أن الأخبار المتداولة عبر المواقع المصرية، بشأن خوض الفريق الكروي مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر غير صحيحة.

وقال نادي الزمالك في بيان عبر موقعه الرسمي، إن "مجلس الإدارة متمسك بقراره بعدم خوض اللقاء في الدوحة بقطر، ولن يلعب الفريق في بلد تحارب أبناء مصر".

وأضاف البيان أن " مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة عقد جلسة مع وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، وينتظر الرد النهائي بشأن خوض السوبر من عدمه".

وأوضح البيان أن "مجلس الإدارة يخشي من تواجد الفريق في قطر والهجوم عليهم بالقتل أو التعرض للاعبي الفريق وأعضاء المجلس".

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد النهائي لمباراة السوبر بين بطلي دوري الأبطال والكونفدرالية، المقررة إقامتها في قطر.

ونشر "كاف" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن مباراة السوبر الأفريقي، بين الزمالك المصري والترجي التونسي، ستقام يوم 14 فبراير/ شباط المقبل، في العاصمة القطرية، الدوحة.

يشار إلى أن نادي الزمالك المصري، بطل كأس الكونفدرالية الأفريقي، سيلتقي مع الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا.

Decisions of CAF Executive Committee 👇 — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) November 21, 2019

وكان مقررا أن تقام مباراة السوبر في شهر أكتوبر 2019، ولكن أزمة نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد المغربي، تسببت في تأجيل المباراة النهائية.