أهداف مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد 4-1 في السوبر الإسباني... فيديو

توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة رقم 11 في تاريخه، بالفوز على أتليتكو مدريد بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، وهي المباراة التي أقيمت في السعودية.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم النادي الملكي اللقب بركلات الترجيح.

وشهدت المباراة طرد فالفيردي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 115، لتدخله العنيف على ألفارو موراتا الذي كان منفردا بالمرمى.

وسجل دانيل كارفخال ورودريجو ولوكا مودريتش وسيرجيو راموس ركلات ريال مدريد الترجيحية، بينما سجل لأتليتكو كيرن تريبييه وأضاع كل من ساؤول وبارتي.