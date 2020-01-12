الهلال السوداني يتهم حمادة صدقي بـ"الهروب"

قالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد، إن مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، أصدر بيانا رسميا اتهم من خلاله المدرب المصري حمادة صدقي المدير الفني الجديد لسموحة بـ"الهروب"، مضيفا: "تلقى أشرف الكاردينال، رئيس نادي الهلال، اتصالا هاتفيا من الكابتن حمادة صدقي، يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال".

وقال البيان إن "قرار صدقي، جاء عقب "هروبه" ليلا بعد مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال، الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب"، بحسب الصحيفة المصرية

وأضاف:"أوضحت العلاقات العامة بالنادي أن المدرب استلم جوازه بناءا على توجيه من الكابتن محمود السادة، مدير الكرة".

وتابع:"بناء عليه قرر مجلس الهلال إعفاء محمود السادة من منصبه في دائرة الكرة وأيمن زين العابدين، من منصبه في العلاقات العامة بنادي الهلال.

ولفت البيان إلى أن "المجلس أكد حرصه على تعيين مدرب خلال الساعات القليلة القادمة خلفا للمدرب حمادة صدقي، الذي يبدو أن هروبه إلى مصر مرتبا بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا".