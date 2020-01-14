إحصائية: "برشلونة غوارديولا" الأقوى في التاريخ

نشر موقع مختص بإحصائيات كرة القدم، ترتيبا لأقوى أندية العالم بكرة القدم، معتمدا في تصنيفه على عدد من المؤشرات التي صنف على أساسها الفرق.

اعتمد موقع "Clubelo" في نشر إحصائيته على جملة من المعطيات التي تتعلق بعدد الأهداف المسجلة بالإضافة لميزة الفرق على ملعبها والفارق في مستوى البطولات الأوروبية.

تصدر القائمة برشلونة الإسباني الذي كان في ذروته في عام 2012، واحتل المركز الثاني بايرن ميونيخ الألماني الذي وصل لأفضل أحواله في عام 2014.

واحتل ريال مدريد الإسباني المركز الثالث وخلفه ليفربول الإنجليزي الذي يعيش ذروة مواسمه في عام 2020.

ومن المثير في التصنيف هو أن الناديين اللذين احتلا المركزين الأول والثاني، كانا قد وصلا لقمة قوتهم في فترة تولي الإسباني بيب غوارديولا لهما.