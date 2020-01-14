رقم قياسي... إيرادات برشلونة الأعلى في العالم

تصدر نادي برشلونة الإسباني قائمة أندية العالم من حيث الإيرادات في موسم 2018-2019 لتبلغ 800 مليون يورو (840 مليون دولار).

فبحسب ما نشره موقع شركة الاستشارات الدولية "ديلويت"، فقد احتل برشلونة صدارة أندية العالم من حيث الإيرادات.

ففي موسم 2019/2018، حصل برشلونة على دخل قدره 840.8 مليون يورو، وهو مبلغ قياسي. يذكر بأن برشلونة هو أول فريق يحطم رقم 800 مليون يورو.

#FCB 🔵🔴 | El Barça supera al Madrid en el ranking de ingresos https://t.co/5MN9Ib0hRd pic.twitter.com/iwpQ8z2qIQ — Diario SPORT (@sport) January 14, 2020

في الوقت الذي وصل مجموع إيرادات أول 20 فريقا في الترتيب لـ9,3 مليار دولار، بزيادة وصلت لـ11 في المئة عن العام الذي قبله.

هذا واحتل الغريم التقليدي لبرشلونة، ريال مدريد، المركز الثاني، وخلفه مانشستر يونايتد الإنجليزي ثالثا، وبايرن ميونيخ في المركز الرابع، فيما احتل نادي العاصمة الباريسية باريس سان جيرمان المركز الخامس.