فيديو... وفاة مصارع شهير خلال محاولته أداء "قفزة الموت"

لقي المصارع المكسيكي لا باركا مصرعه، إثر فشله في تنفيذ حركة تدعى "قفزة الموت".

لقي المصارع المكسيكي لا باركا مصرعه، إثر فشله في تنفيذ حركة تدعى "قفزة الموت".

وحاول لا باركا القفز من أعلى الحبال تجاه منافسه الذي كان يقف خارج الحلبة، منفذا حركة تدعى "قفزة الموت".

We are saddened to learn that AAA star La Parka has passed away at the age of 56. The Lucha legend suffered serious injuries during a match in November and never recovered.



La Parka was an iconic figure in AAA and will be sorely missed.



Rest In Power 🙏 🇲🇽 pic.twitter.com/zH8FWwH3jv — Wrestling Travel (@WrestlingTravel) January 12, 2020

وعن طريق الخطأ علقت قدم المصارع في الحبال، لينزلق ويرتطم بحاجز، مما أدى لفقدانه الوعي فورا، وفقا لما نشره موقع "جلوبال نيوز".

ومع نقله إلى المستشفى، تبين أن لا باركا أصيب بكسور في الرقبة والعنق، ولم يتمكن من التحدث أو تحريك أي من جسده بعد الحادث.

ورغم استعادة المصارع لوعيه وخروجه من المستشفى إلى منزله، لفظ أنفاسه مؤخرا.

وأعلن اتحاد المصارعة الحرة المكسيكي، أن لا باركا واسمه الحقيقي خيسوس ألفونسو هويرتا، توفي بسبب فشل في الرئة والكلى بعد تعرضه لانتكاسة أثناء إعادة تأهيله.