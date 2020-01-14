حرائق أستراليا تجبر ماريا شارابوفا على الانسحاب من مباراة

انسحبت بطلة التنس الروسية الشهيرة، ماريا شارابوفا، من مباراة استعراضية أقيمت، اليوم الثلاثاء، في مدينة ملبورن الأسترالية، بسبب الدخان المتصاعد من الحرائق.

وطلبت صاحبة الـ32 عاما وقتا مستقطعا خلال مواجهتها الألمانية لاورا سيغموند، مبررة طلبها بأن "اللاعبات يتنشقن الدخان".

وأدى دخان الحرائق في أستراليا إلى تعليق منظمي بطولة أستراليا المفتوحة، التدريبات المقرر لها اليوم الثلاثاء، استعدادا لأولى البطولات الأربع الكبرى.

'Hazardous' air pollution halts Australian Open practicehttps://t.co/T93rSoWGfv



📸 Maria Sharapova reacts during her match with Laura Siegemond, which was abandoned due to smoke from the bushfires@AFP_Sport pic.twitter.com/qeYzJSOVWw — AFP news agency (@AFP) January 14, 2020

وقالت شارابوفا إن المباراة أقيمت في ظروف لعب "قاسية"، مشددة على أنها عانت من "نوبات سعال" متكررة، بحسب ما نشرته شبكة "ESPN".

وأشارت شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب بطولات كبرى، إلى أن الحكم طلب خوض شوط إضافي، لكنها قالت: "من وجهة نظري كان قرار الانسحاب حكيما".