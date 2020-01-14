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18:08 14 يناير/ كانون الثاني 2020
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    تقديم برشلونة لمدربه الجديد كيكي سيتين

    برشلونة يقدم لوسائل الإعلام مدربه الجديد... ماذا تعرف عن كيكي سيتين؟

    © REUTERS / ALBERT GEA
    رياضة
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    أعلن نادي برشلونة الإسباني إقالة المدرب إرنستو فالفيردي، وذلك بعد مستوى الفريق المتذبذب خلال الفترة الماضية على الصعيد التكتيكي، وكانت الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بنصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني هي النتيجة التي أطاحت بفالفيردي.

    المؤتمر الصحفي

    وأعلن النادي في وقت مبكر من صباح اليوم تعيين المدرب كيكي سيتين مديراً فنياً له خلفاً لفالفيردي، في عقد يمتد لمدة عامين. وعقد جوسيب بارتوميمو مؤتمراً مشتركاً مع كيكي سيتين لتقديمه أمام وسائل الإعلام، تحدثا خلاله عن الفريق وأمور أخرى.

    افتتح بارتوميمو المؤتمر قائلا: "أود أن أشكر كيكي على قبول هذا التحدي فتولي مسؤولية فريق مثل برشلونة ليس سهلا".

    وتابع موجها الشكر إلى المدرب السابق إرنستو فالفيردي: "أود أن أشكر إرنستو فالفيردي على كل ما قدمه للنادي وأشكره على هذين العامين والنصف، لقد كانت فترة جيدة استمتعنا بها ونجحنا ولذلك يجب علينا أن نشكرك".

    وحول سبب إقالة فالفيردي وتعيين كيكي، أضاف: "أود الحديث عن سبب تغيير المدرب، فقد كنا نعرف أن ديناميكية الفريق لم تكن الأفضل على الرغم أن النتائج كانت جيدة للغاية، ولقد كنا على اتصال دائم بفالفيردي حول تطوير هذه الديناميكية وبالفعل كان هناك تحسن، ولقد قمنا بالتغيير الآن لآننا في منتصف الموسم ونحتاج لنبض وديناميكية جديدين من أجل الفوز بالليجا والشامبيونز وكأس الملك".

    أما المدرب الجديد كيكي فقد قال: "أشكر هذه المؤسسة وإدارتها على الفرصة التي منحوني إياها، فلم يخطر لي في أفضل أحلامي أن أكون هنا، واليوم هو خاص بالنسبة لي لقبول هذا التحدي".

    وأضاف "لقد تحدثت مع اللاعبين وكان هذا أول اتصال بيننا، والاستعداد للمرحلة الجديدة كان غير عادي ونحن على يقين أنهم سيفهموننا سريعا، لأن العديد من الأشياء في أسلوبي يعرفونها بالفعل، ولدي الأشياء واضحة للغاية، ودائما ما أستمع إلى الجميع، ولكن من الصعب استخراج الأشياء التي أقتنع بها من رأسي، فأنا أول من يموت مدافعا عن أفكاره، وبرشلونة سيواصل طريقه وسنحسن كل ما في وسعنا".

    وحول أهدافه قال: "هدفي هو الفوز بكل ما يمكن الفوز به، فليس هناك طريق آخر إلا تحسين أنفسنا، والحصول على أكبر عدد من الألقاب الممكنة وأيضا اللعب بشكل جيد، فأفضل طريق للفوز هو اللعب بشكل جيد، ولقد استمعت خلال الـ 14 أو 12 سنة الماضية بمشاهدة مباريات برشلونة عبر التلفاز ولم أستمتع بميسي فقط بل بالمجموعة ككل".

    من هو كيكي سيتين

    كيكي سيتين مدرب برشلونة
    © REUTERS / ALBERT GEA
    كيكي سيتين مدرب برشلونة
    لم تكن مسيرة سيتين الإحترافية كمدرب غنية مع الفرق الكبيرة، حيث أنه في مطلع موسم 2001-2002 وقع مع فريق راسينج سانتدير الإسباني وظل معه موسما وحيدا خاض فيه 36 مباراة، وعاد بموسم 2003-2004 ليتولى فريق بوليديبورتيفو إيخيذو الذي تم حله في 2012 واستمر معهم موسما واحدا فقط، بعد ذلك تولى تدريب منتخب غينيا الاستوائية في موسم 2006-2007، قبل أن يقال ويكمل الموسم مع فريق يو دي لوجرونيس.

    و جاءت الفرصة الحقيقية له مع فريق لويغو الذي استمر معه من موسم 2009-2010 حتى موسم 2014-2015، إذ قاده في 137 لقاء، قبل أن يتولى فريق لاس بالماس في موسم 2015-2016 ليتألق معه بشكل كبير، وبعده ريال بيتيس في موسم 2017 – 2018، وفاز معهم على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

    اسلوب اللعب

    يجمع كيكي سيتين بين الاعتماد على ثلاثي خلفي في شكل 3-4-2-1 ورباعي خلفي في شكل 4-2-3-1، و4-3-3، إذ تمكن من الفوز على ريال مدريد بثلاثي خلفي، وكرر فعلته أمام دييجو سيميوني بنفس النهج، وتلك الطرق ظهرت فقط مع بيتيس، إذ كان مع لاس بالماس يعتمد على رباعي خلفي بشكل أساسي لم يغيره ولا مرة، حيث تعادل مع الملكي في مناسبتين، واستطاع الفوز على أتلتيكو مدريد.

    يتميز كيكي، حسب ماتبين من مبارياته السابقة، بمعرفته ودرايته التامة بالكرة الشاملة، حيث أن خطته تعتمد على وجود 11 لاعب يهاجمون ويدافعون في نفس الوقت.

    حيث يوجد مهاجم على مقربة من وسط الملعب ليساند الدفاع، ومدافع يكون على دائرة الملعب حين يهاجم فريقه، دون أن يكون هناك مركز محدد لأي لاعب، حتى حارس المرمى يخرج ليتقمص مركز الليبرو إذا دعت الضرورة.

    وتتميز عملية بناء الهجمات من الخلف للأمام بتمريرات قصيرة و تحركات أسرع، فلديه القدرة أن يجعل لاعبيه يتحركون من أمام مرماه بالكرة مع الاعتماد على الكرات القصيرة حتى مرمى المنافس وينتهي المشهد بهدف، حدث بالفعل أمام ريال مدريد ذات مرة.

    ومايعيب أسلوبه هو الاستحواذ إذ يصل لنسبة 80% ويخرج بالنهاية خاسرا، وهذا قد يدمر فريق يعتمد في الأساس على الاستحواذ ولديه لاعبين قادرين على التمرير والاحتفاظ بالكرة.

    بشكل عام خبرة الرجل الستيني مع وجود ميسي في الأمام وتير شتيجن كصمام أمان للمرمى قد تعيد الفريق من جديد لهيمنته، ريثما يتم الدعم في الإنتقالات الصيفية المقبلة.

    الكلمات الدلالية:
    برشلونة
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