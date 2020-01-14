ردة فعل جنونية للاعبي ناد إسباني بسبب قرعة وضعتهم في مواجهة ريال مدريد... فيديو

أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإسبانية مدريد، قرعة الدور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والذي يشهد مشاركة رباعي كأس السوبر، الذي انتهى منذ يومين في مدينة جدة، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وحسب ماجاء في صحيفة "ماركا" الإسبانية، يواجه ريال مدريد فريق يونيون سالامنكا من الدرجة الثانية، فيما يلتقي برشلونة نادي إيبيزا من ذات الدرجة، بينما جاءت أصعب نسبيا لفريقي فالنسيا وأتلتكو مدريد الذين يواجهان فريقي لوجرونيس و ليونيسا على التوالي.

الظريف في الأمر هو الفيديو الذي انتشر للاعبي فريق سالامنكا، عندما علموا بنتيجة القرعة التي أسفرت عن مواجهة ريال مدريد، وهم يهنئون بعضهم البعض فرحاً، وكأنهم فازوا بالكأس.

When you get Real Madrid at home in the cup...🤩🎉



Unionistas de Salamanca CF's stadium holds just 3000 but they will be welcoming Los Blancos in the Copa del Rey - just look at the reaction from the players! 🔥 pic.twitter.com/oPKLJGmbW2 — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 14, 2020

يذكر أن هذا الدور يقام من مباراة واحدة فقط، وليس بنظام الذهاب والإياب، وتقام المباراة في ملعب الفريق الذي يلعب في الدرجة الأدنى، وستلعب جميع المباريات في أيام 21، 22، 23 يناير/ كانون الثاني الجاري.