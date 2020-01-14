منها هدف الأهلي..."كاف" يختار أفضل 3 أهداف في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أفضل 3 أهداف سجلت خلال الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" هدف مروان محسن في شباك فريق بلاتينيوم ضمن أفضل 3 أهداف في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل مروان محسن هدف التعادل للنادي الأهلي في شباك بلاتينيوم ليحفظ ماء وجه بطل أفريقيا التاريخي ويمنحه نقطة بدلا من لا شيء في مباراة لم يكن موفقا فيها.

ويظهر في اللقطة، كيف سيطر مروان محسن على الكرة وراوغ الحارس والمدافع في مساحة صغيرة جدا ثم سدد مباشرة إلى الشباك ليسجل واحدا من أجمل أهدافه في مسيرته.

أفضل الأهداف 🔝



أجمل ما سُجل في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا! 🔥 #TotalCAFCL pic.twitter.com/e8xW2DZ59m — CAF - AR (@caf_online_AR) January 14, 2020

وجاء هدف جاكسون موليكا نجم مازيمبي في بريميرو دي أوجستو، وهدف داني لاعب بترو أتلتيكو الأنجولي في شباك الوداد المغربي ضمن الأفضل في الجولة الرابعة.

وعاد الأهلي من خارج قواعده بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 جعل الفريق في المركز الثاني خلف النجم الساحلي صاحب الـ 9 نقاط ومتفوقا على الهلال السوداني صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط وبلاتينيوم في المركز الأخير بنقطة وحيدة.