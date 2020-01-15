كلوب يكشف "السبب الغريب" وراء غضب نجوم ليفربول منه

يحظى الألماني مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، بشعبية كبيرة بين لاعبي الفريق ومشجعي النادي، إلى أنه قد يثير غضب لاعبيه في بعض الأحيان بسبب تصرفاته في الملعب وأثناء التدريبات.

صرح الألماني في مقابلة بأن عددا من اللاعبين يغضبون منه أحيانا بسبب الصراخ.

قائلا في تصريحات نقلتها "إكسبريس" البريطانية "من المؤكد أن اللاعبين يغضبون مني أحيانا لأنني أصرخ عليهم بالطريقة التي أفعلها".

مضيفا بأن صراخه لايتم استقباله بشكل جيد أو مقبول من قبل اللاعبين " لقد قلتها مرارا بأنني شخص مفعم بالنشاط، رغم أنني لست نشيطاً كما كنت عندما كنت أصغر سنا، إلا أنني ما أزال مفعما بالنشاط".

وحول نتائج الفريق قال كلوب "لم أتوقع من اللاعبين ما فعلناه في السنوات القليلة الماضية، لقد حاولنا البناء على ما فعلناه في العام الماضي واتخاذ الخطوة التالية، لقد حاولنا القيام بذلك خطوة تلو الأخرى. إنها طريقتنا في اللعب، ليست لدي فكرة عن المدة التي استغرقها الأمر".

هذا يبدو ليفربول قريبا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي 30 سنة مع المدرب الألماني.