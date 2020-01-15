قائد ليفربول يتربع على عرش لاعبي إنجلترا 2019

واستلم قائد ليفربول هندرسون جائزة الرجال متقدماً على رحيم سترلينغ وهاري كين بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع فريقه.

Very honoured and humbled to be named BT England player of the year. Even more so considering just how strong this England set up is. Thank you to everyone who voted and congratulations to fellow winner Lucy Bronze 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/hYjgnP1qkX — Jordan Henderson (@JHenderson) January 14, 2020

​كما ساعد لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاماً المنتخب الإنجليزي على التأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020، والحصول على المركز الثالث في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية كما وصل إلى 50 مباراة دولية في مارس/ آذار.

​ونشر هندرسون تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أعلن فيها عن سعادته بالجائزة المقدمة من طرف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وقادت برونز، التي نالت جائزة السيدات متفوقة على إيلين وايت وبيث ميد، أولمبيك ليون لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا في مايو/ أيار.

وكانت اللاعبة التي يبلغ عمرها 28 عاماً وتشغل مركز الظهير الأيمن ضمن تشكيلة إنجلترا التي بلغت قبل نهائي كأس العالم للسيدات في فرنسا.