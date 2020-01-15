أول صفقات توتنهام بعد تعيين مورينيو... فيديو

تعاقد نادي توتنهام الإنجليزي مع اللاعب البرتغالي جيدسون فرنانديز قادماً من بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً، مع إمكانية الشراء.

ويعتبر فرنانديز هو أول صفقات توتنهام بعد تعيين جوزيه مورينيو مدرباً للفريق، حسب ما ذكر الفريق في حسابه على تويتر ترحيبا باللاعب الذي تجاوز الفحص الطبي بنجاح.

لعب فرنانديز (صاحب ال21 عام) مباراتين مع البرتغال، حيث مثل بلاده في الفئة العمرية تحت سن 15 عام.

ويمنح التعاقد مع فرنانديز توتنهام خيارا آخر في خط الوسط بعد استبعاد الفرنسي الدولي موسى سيسوكو حتى أبريل بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، كما ترتبط الصفقة باهتزاز مستوى لاعب خط الوسط كريستيان إريكسن.