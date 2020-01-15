أول صفقات توتنهام بعد تعيين مورينيو... فيديو

ويعتبر فرنانديز هو أول صفقات توتنهام بعد تعيين جوزيه مورينيو مدرباً للفريق، حسب ما ذكر الفريق في حسابه على تويتر ترحيبا باللاعب الذي تجاوز الفحص الطبي بنجاح.
🎥 A behind-the-scenes look at Gedson’s first day at Hotspur Way.#BemVindoGedson ⚪️ #COYS pic.twitter.com/20yZtctgSu— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2020
لعب فرنانديز (صاحب ال21 عام) مباراتين مع البرتغال، حيث مثل بلاده في الفئة العمرية تحت سن 15 عام.
⚽️ New Spurs signing Gedson Fernandes in action...#UCL https://t.co/J304f7Oe4i pic.twitter.com/z7AUVnkueX— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 15, 2020
ويمنح التعاقد مع فرنانديز توتنهام خيارا آخر في خط الوسط بعد استبعاد الفرنسي الدولي موسى سيسوكو حتى أبريل بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، كما ترتبط الصفقة باهتزاز مستوى لاعب خط الوسط كريستيان إريكسن.
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