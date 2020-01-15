الكاميرون تنظم أمم أفريقيا 2021 ونقل البطولة للشتاء

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تنظيمه لبطولة أمم أفريقيا 2021، مشيرا إلى أنه تم نقل البطولة إلى الشتاء.

وأشار الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس"، إلى أن البطولة الأفريقية سيتم نقلها إلى فصل الشتاء يناير/كانون الثاني 2021، بدلا من فصل الصيف كما أقيمت في البطولة السابقة عام 2019 في مصر.

وقال الاتحاد الكاميروني إن البطولة ستقام في الفترة من 9 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 6 فبراير/شباط 2021.

وأوضح الاتحاد أن نقل البطولة إلى الشتاء كان بناء على طلبهم، بسبب مخاوفهم من إقامة المسابقة الأفريقية في فصل الصيف.

وكانت النسخة الماضية المقامة في مصر قد تم نقلها إلى فصل الصيف شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، وتم زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقا، لتشبه بصورة كبيرة البطولات الأوروبية التي تقام في نفس الوقت.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد سحبت بصورة رسمية، تنظيم الكاميرون من استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأشارت اللجنة التنفيذية في بيان نشرته على موقع "كاف" الرسمي إلى أن قرارها جاء خلال اجتماعها في مدينة أكرا بغانا، بسبب عدم استطاعة الكاميرون لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكانت تقارير صحفية جزائرية قد قالت إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اتفق مع الجزائر من أجل تعويض الكاميرون، في حال لم يتمكن الأخير من الوفاء بالتزاماته بخصوص كأس إفريقيا 2021.

وأشارت إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تلقى رسالة من هيئة أحمد أحمد تطالبها بالاستعداد لاحتضان العرس القاري في حال عدم تمكن الكاميرون من احتضان العرس القاري سنة 2021.