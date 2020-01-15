جراحة تهدد مستقبل لاعب منتخب السعودية

تجددت إصابة مهند عسيري لاعب الأهلي ومنتخب السعودية، بخشونة الركبة، وبات من الضروري التدخل جراحيا بشكل عاجل.

اللاعب يعاني من خشونة في الركبتين واحتاج لفترة تأهيل طويلة، ليغيب منذ بداية الموسم وحتى مواجهة ضمك في الدوري السعودي يوم 19 ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

🗞️ الرياضية: مهند عسيري سيخضع لعملية جراحية بعد تجدد إصابته بخشونة في الركبة



- هذه الإصابة أبعدت اللاعب عن الأهلي منذ بداية الموسم قبل أن يعود في الجولة الـ12، لكنها داهمته من جديد pic.twitter.com/tFU7OS9wvm — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 15, 2020

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن صاحب الـ33 عاما سيخضع للعديد من الفحوصات الطبية لتحديد موعد الجراحة.

ومن المتوقع أن يغيب مهند عسيري حتى مارس/آذار المقبل، في ظل مخاوف كون تجدد الإصابة والتدخل الجراحي يحتاج لبرنامج تأهيل دقيق.