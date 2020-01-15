جراحة تهدد مستقبل لاعب منتخب السعودية

اللاعب يعاني من خشونة في الركبتين واحتاج لفترة تأهيل طويلة، ليغيب منذ بداية الموسم وحتى مواجهة ضمك في الدوري السعودي يوم 19 ديسمبر/كانون الثاني الماضي.
🗞️ الرياضية: مهند عسيري سيخضع لعملية جراحية بعد تجدد إصابته بخشونة في الركبة— موقع قول السعودي (@GoalSA) January 15, 2020
- هذه الإصابة أبعدت اللاعب عن الأهلي منذ بداية الموسم قبل أن يعود في الجولة الـ12، لكنها داهمته من جديد pic.twitter.com/tFU7OS9wvm
وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن صاحب الـ33 عاما سيخضع للعديد من الفحوصات الطبية لتحديد موعد الجراحة.
ومن المتوقع أن يغيب مهند عسيري حتى مارس/آذار المقبل، في ظل مخاوف كون تجدد الإصابة والتدخل الجراحي يحتاج لبرنامج تأهيل دقيق.
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