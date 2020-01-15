هدف فوز الترجي على النجم الساحلي 1-0 في الدوري التونسي... فيديو

حقق الترجي الرياضي التونسي، اليوم الأربعاء، فوزا مهما على ضيفه النجم الساحلي، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة للدوري التونسي الممتاز، على ملعب رادس الأولمبي.

وسجل هدف الترجي الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 32 الذي سدد الكرة بإتقان في شباك النجم إثر تمريرة من ركلة حرة.

واقتنص الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي برصيد 28 نقطة، بينما استمر النجم الساحلي سادسا في ترتيب الدوري ورصيده 18 نقطة.

هدف الترجي التونسي في مرمى النجم الساحلي في قمة الدوري التونسي ⚽



pic.twitter.com/5oS5r7mBME — FilGoal (@FilGoal) January 15, 2020

ويحل النجم ضيفا على الأهلي المصري في 26 يناير/كانون الثاني، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة الأولى في دوري الأبطال ورصيده 9 نقاط ويخلفه مباشرة الأهلي ورصيده 7 نقاط.