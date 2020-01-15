أهداف مباراة الزمالك والجونة 2-0 في الدوري المصري... فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على مضيفه الجونة في ملعب الأخير بنتيجة (2-0)، اليوم الأربعاء، في الجولة الـ13 للدوري المصري الممتاز.

سجل للزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 15 والمغربي محمد أوناجم في الدقيقة 55، ليثأر الفارس الأبيض من الفريق الذي تعادل معه على نفس الملعب في ختام الموسم الماضي وتسبب في ضياع لقب الدوري منه.

هدف أبو آدم الرائع في مرمى الجونة ❤️pic.twitter.com/tH2E1255lu — المختلط 1911 (@Mokhtalat1911) January 15, 2020

ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة محتلا المركز الثالث وتجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الـ12.

هددددددف اوناجم في الجونهpic.twitter.com/Hv7joRNIU6 — المختلط 1911 (@Mokhtalat1911) January 15, 2020

وتذوق الزمالك طعم الفوز على الجونة في عقر داره لأول مرة منذ يوم 19 مارس/ آذار 2010 حين فاز بهدف نظيف، حيث لم يعرف الفريق الأبيض الفوز على الجونة في ملعبه على مدار 3 مباريات في هذه الفترة.