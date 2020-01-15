رسميا... "كاف" يكشف عن تميمة كأس الأمم الأفريقية 2020

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، رسميا عن تميمة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2020، التى تقام في شهر أبريل المقبل، وتستضيفها الكاميرون والتى جاءت تحت اسم "تارا".

وكتبت الحساب الرسمي للكاف على موقع "تويتر"، " رحبوا معنا بتارا! التميمة الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمحليين التي ستقام في الكاميرون".

وتتمثل تميمة أمم أفريقيا 2020 للمحليين فى أسد يرتدي أزياء رياضية بألوان علم الكاميرون.

Show some love for Tara!



🇨🇲 The official mascot for #TotalCHAN2020 which will be held in Cameroon! pic.twitter.com/jp0Sj9ioKG — CAF (@CAF_Online) January 15, 2020

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي قد قررت في نوفمبر الماضي، إقامة نسخة عام 2020 في الفترة من 4-25 أبريل المقبل، بدلا من موعدها المعتاد في يناير.

وتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين المقبلة، 16 فريقا، هي الكاميرون (المستضيفة)، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، رواندا، تنزانيا، أوغندا، المغرب، ناميبيا، زامبيا، زيمبابوي، غينيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، توجو، إلى جانب تونس، التي أعلنت انسحابها من النهائيات.

وستقام كأس أمم أفريقيا للمحليين 2020 في الكاميرون، بثلاث مدن، هي ياوندي (العاصمة)، ودوالا، وليمبي.

يذكر أن منتخب المغرب، قد توج بالنسخة الأخيرة للبطولة، التي استضافتها بلاده، عام 2018، وذلك عقب تغلبه على نظيره النيجيري، برباعية نظيفة.