فيديو... أهداف مباراة الأهلي وطنطا 5-0 في الدوري المصري

سجل الأهداف حسين الشحات وأحمد الشيخ ومروان محسن ومحمود كهرباء (هدفين) في الدقائق 11 و79 و80 و89 و90.
#الأهلى يواصل إنتصاراته المحلية بخماسية متأخرة أمام #طنطا— WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 15, 2020
أحرز أهداف الأهلاوية #حسين_الشحات و #كهربا هدفين و #مروان_محسن و #احمد_الشيخ فى الدقائق 11 و79 و81 و 89 و91
شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/RCpjU21yxT
بهذه النتيجة، واصل الأهلي هيمنته على صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه، وللأهلي مباراتين متبقيتين.
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