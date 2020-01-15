فيديو... أهداف مباراة الأهلي وطنطا 5-0 في الدوري المصري

سحق الأهلي منافسه طنطا في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري، بخماسية نظيفة.

سجل الأهداف حسين الشحات وأحمد الشيخ ومروان محسن ومحمود كهرباء (هدفين) في الدقائق 11 و79 و80 و89 و90.

بهذه النتيجة، واصل الأهلي هيمنته على صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه، وللأهلي مباراتين متبقيتين.