مقتل قاسم سليماني يلقي بظلاله على أندية الدوري الإنجليزي

قال ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، إن النادي اللندني سيعكف على تقييم الإجراءات الأمنية قبل البت في قرار السفر إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي هناك خلال عطلة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، عادة ما تسافر بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الشرق الأوسط أو دول تتمتع بأجواء دافئة للتدريب خلال الشتاء.

وألغى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خططه للسفر الشهر المقبل بعد الضربة الجوية الأمريكية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في بغداد.

ويستعد أرسنال لإقامة معسكر تدريبي لأربعة أيام قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري يوم 16 فبراير/ شباط، لكن أرتيتا قال إن الأوضاع الأمنية هي التي ستحدد تحرك الفريق ووجهته.

وأبلغ أرتيتا وسائل إعلام بريطانية "القرار الأمني ستكون له الأولوية. لو نصحنا النادي والأشخاص الذين يتخذون هذه القرارات بأن الوضع ليس آمنا فلن نذهب إلى أي مكان".

وأضاف "ما زالت هناك بعض الأمور سننظر فيها من وجهة نظر النادي وعندما يتضح كل ذلك سنعلن ماذا سنفعل. في الوقت الحالي أمامنا خياران أو ثلاثة خيارات مختلفة".

ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري وسيستضيف شيفيلد يونايتد بعد غد السبت.