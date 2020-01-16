رسميا... الأهلي المصري يضم مهاجما أفريقيا جديدا

أعلن النادي الأهلي المصري عن التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، يصل اللاعب رفقة أمير توفيق إلى القاهرة، مساء اليوم الخميس، لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غدا الجمعة ثم ينضم إلى تدريبات الفريق.

وتعاقد الأهلي مع اللاعب بعد إتمام الاتفاق مع ناديه رابيد فيينا النمساوي.

وبحسب تقارير إعلامية، كلفت الصفقة النادي الأهلي مبلغ 2 مليون يورو، تسدد على أقساط لمدة عام ونصف.

وسيحصل أليو بادجي على 700 ألف دولار في الموسم، تزيد 50 ألف دولار كل موسم.

أليو بادجي، المهاجم السنغالي، يبلغ من العمر 22 عاما، وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما في بطولتي أفريقيا ومونديال 2017.

جدير بالذكر أن بادجي أصبح ثاني صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، حيث استطاعت إدارة القلعة الحمراء تدعيم صفوفها بالتعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" القادم من صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي.