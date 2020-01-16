لفتة إنسانية... أشرف حكيمي يصطحب والدته في حفل "الكاف" وهذا ما قالته

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ونادي بروسيا دورتموند الألماني، مقطع فيديو للمقابلة مع النجم المغربي، أشرف حكيمي، التي ظهرت فيها والدته.

وتحدثت والدة أشرف حكيمي في مقابلة، على هامش مشاركة حكيمي في حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل في العام، المقامة في مدينة الغردقة المصرية.

وحصل حكيمي، 21 عاما، اللاعب المعار من ريال مدريد الإسباني إلى بروسيا دورتموند الألماني، على لقب أفضل لاعب أفريقي شاب للعام الثاني على التوالي.

Family above all 💛pic.twitter.com/HYhE7A7rnJ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 16, 2020

​وقالت والدة حكيمي: "يحرص دوما وبعد كل مباراة أن يتصل بي ويطمئنني على النتيجة".

وتابعت قائلة "أسعى دوما للاطمئنان على صحته، لذلك أجعله يكلمني بعد كل مباراة".

وتنتهي إعارة حكيمي لبروسيا دورتموند نهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع أن يعود بعدها إلى ناديه ريال مدريد الإسباني.