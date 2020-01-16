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23:44 16 يناير/ كانون الثاني 2020
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    نجوم ليفربول محمد صلاح وفريمينيو وساديو ماني

    ليفربول في ورطة... وكلوب يبحث عن بديل محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا

    © REUTERS / Phil Noble
    رياضة
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    أعلنت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي، يعيش في ورطة حقيقية، بسبب قرار مفاجئ من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

    وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية إلى أن يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، تفاجئ بالقرار الذي تنقل فيه بطولة أمم أفريقيا إلى الشتاء في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2021.

    منتخب الكاميرون
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
    الكاميرون تنظم أمم أفريقيا 2021 ونقل البطولة للشتاء
    وينتظر ليفربول في تلك الفترة عدد من المواجهات والمباريات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا، ورغم ذلك سيكون مضطرا لترك نجومه الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا.

    وأصدر كلوب عدد من القرارات الرئيسية، وفقا لما أوردته الصحيفة البريطانية، أبرزها عدم السماح بالتفريط في أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

    كما قرر كلوب، ضرورة البحث عن بدائل لنجوم فريقه، خلال تلك الفترة التي وصفها بـ"المصيرية" في مسيرة ليفربول الموسم المقبل.

    وأشار التقرير إلى أن ليفربول، بدأ خطط قوية من أجل التعاقد مع جادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند الألماني، ليكون بديلا محمد صلاح.

    كما أصدر كلوب أوامره بمنح فرص مشاركة أكبر للاعبين شيردان شاكيري، وديفوك أوريغي ليدخلا بصورة أكبر في التشكيلة الأساسية ويكونا بديلين مناسبين في حالة غياب الثلاثي.

    كما طالب مدرب ليفربول بضرورة تجهيز المهاجم الشاب هيرفي إليوت، ليدخل في التشكيلة الأساسية بسرعة أكبر الفترة المقبلة.

    وكان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم قد أعلن تنظيمه لبطولة أمم أفريقيا 2021، مشيرا إلى أنه تم نقل البطولة إلى الشتاء.

    وأشار الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس"، إلى أن البطولة الأفريقية سيتم نقلها إلى فصل الشتاء يناير/كانون الثاني 2021، بدلا من فصل الصيف كما أقيمت في البطولة السابقة عام 2019 في مصر.

    وقال الاتحاد الكاميروني إن البطولة ستقام في الفترة من 9 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 6 فبراير/شباط 2021.

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    الكلمات الدلالية:
    يورغن كلوب, نادي ليفربول, أخبار ليفربول, ليفربول, نابي كيتا, ساديو ماني, محمد صلاح
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