فالفيردي يرفض الحصول على مستحقاته في برشلونة

رفض المدرب السابق لنادي برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي، الحصول على باقي مستحقاته مع النادي الكتالوني رغم فسخ تعاقده في منتصف الموسم.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فالفيردي طلب من وكيل أعماله فسخ التعاقد مع برشلونة بصورة ودية وعدم الحصول على باقي مستحقاته التي تشمل راتبه حتى نهاية عقده في 2021.

وكان نادي برشلونة، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، قد أعلن في بيان له يوم الاثنين الماضي، إقالة مدربه إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق الأول للنادي، على خلفية النتائج السلبية التي جاءت نتيجة تدهور أداء الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ صاحب الـ 55 عامًا حصل على مكافأة مادية من برشلونة نظير ما قدّمه خلال الموسمين الماضيين وكعربون شكر على قراره بفسخ العقد بصورة ودية وعدم الدخول في أزمات مع إدارة النادي الكتالوني.

وحقق فالفيردي 4 بطولات في موسمين ونصف وكان قريبًا من التتويج بدوري اللاهزيمة في أول مواسمه إلا أنّه خسر من ليفانتي في الجولات الأخيرة.

وتعرض المدرب البالغ من العمر 55 عاما، الذي قاد برشلونة لإحراز اللقب في 2018 و2019، لانتقادات هذا الموسم بعد تراجع مستوى الفريق رغم تصدره للترتيب مع وصول الموسم لنقطة المنتصف.

وعين النادي الكتالوني المدير الفني السابق لريال بيتيس، كيكي سيتين، مدربا للبارسا خلفا لإرنستو فالفيردي ضمن خطة مؤقتة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم الفريق.