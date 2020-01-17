بعد تمديد عقد العجوز الياباني... تعرف على أكبر لاعبي كرة القدم تاريخيا... فيديو

وقّع الياباني كازويوشي ميورا، الذي يعد أكبر لاعبي كرة القدم الممارسين للعبة، عقدا جديدا مع فريقه يوكوهاما مطلع الأسبوع الماضي وسيخوض ميورا، الذي سيتم عامه الـ53 في 26 فبراير/شباط المقبل، موسمه الـ35 مع النادي.

وسجل ميورا اسمه بين أساطير اللعبة ليس بسبب مهارته وأهداف أو جائزة توج بها على الصعيد الفردي، لكن بسبب استمراره في كتابة رقم قياسي غير مسبوق قد يستحيل تحطيمه، ولعب ميورا، الذي يحمل لقب (الملك كازو) مع المنتخب الياباني 89 مباراة دولية سجل خلالها 55 هدفا. وشارك في 3 مباريات خلال الموسم الماضي مع يوكوهاما، ولكنه لم يسجل أي هدف.

وقال ميورا عن تجديد عقده لموسم إضافي: "لا أريد أن أصبح مدرباً أو رئيساً لناد أو مديراً رياضياً، أنا لاعب كرة قدم، وأريد أن أستمر كلاعب حتى الموت"، في الموسم السابق، لم يلعب كازويوشي إلا في 3 مباريات، لكن دوره وتواجده في الفريق له جانب معنوي لأنه صار أيقونة، بحسب ما ذكر موقع "transfermarkt".

ويعد كازويوشي أول ياباني يحترف في الدوري الإيطالي، ففي عام 1999 انتقل إلى صفوف دينامو زغرب الكرواتي 12 مباراة، في الفترة ما بين 2001-2005 لعب مع فيسيل كوبي في 103 مباراة وسجل 24 هدفاً، ثم التحق لصفوف يوكوهاما في عام 2005 وحتى الآن مازال يمثل الفريق، ويصل عدد مباريات كازويوشي على مستوى الأندية إلى 754 مباراة، وسجل 221 هدفاً.

وحقق كازويوشي العديد من البطولات، وأبرزها كانت مع منتخب اليابان عندما توج الفريق بكأس أمم آسيا عام 1992، وهو فاز بجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية عام 1993.

وعلى غرار ميروا فيوجد العديد من اللاعبين الذين يسعون لكسر الأرقام القياسية العمرية في المحافل الدولية، كحارس المنتخب المصري، الملقب "بالسد العالي" من قبل عشاق كرة القدم المصرية تسميته.

ويبلغ الحضري من العمر47 عاما، وحطم الرقم السابق الذي كان بحوزة مواطنه المهاجم حسام حسن، الذي شارك في نسخة 2006 من أمم أفريقيا التي أحرزتها مصر، وهو يبلغ من العمر 39 عاما وخمسة أشهر و24 يوما، بحسب ما أورد الاتحاد القاري للعبة.

ويعد الحضري الحارس الأكبر في تاريخ اللعبة، فهو يتقدم على حارس مرمى هنغاري غابور كيرالي، الذي خاض بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" وهو في سن 40 عاما و74 يوما.

ومن بين اللاعبين الأكبر سنا في العالم، حارس مرمى منتخب كولومبيا فريد موندراغون، وهو من أصل لبناني، وشارك اللاعب في نهائيات كأس العالم عام 2014، وكان يبلغ من العمر 43 عاما و3 أيام.

لعب لصالح نادي الدرجة الأولى كولن الألماني في 2007. فريد موندراغون حارس المرمى الكولومبي الشهير ذو الأصل اللبناني هو ثاني أكبر لاعب يُشارك في تاريخ نهائيات كأس العالم عن عمر يناهز 42 سنة، وشهر واحد خلف الحارس المصري عصام الحضري.

بينما يعتبر الكاميروني روجيه ميلا أكبر لاعب سنا يحرز هدفا في تاريخ بطولات كأس العالم، وذلك عندما أحرز هدف بلاده أمام المنتخب الروسي في بطولة كأس العالم عام 1994، وكان يبلغ من العمر حينها 42 عاما.