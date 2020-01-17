ساديو ماني يوجه بعض النصائح لمهاجم الأهلي الجديد

قال اللاعب السنغالي أليو بادجي، الوافد حديثا لصفوف النادي الأهلي المصري، إن انضمامه للقلعة الحمراء نقلة كبيرة ومهمة في حياته ومستقبله مع كرة القدم، متمنيا التوفيق وأن يكون على قدر طموحات جماهير ومسئولي النادي.

وكشف بادجي في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه وجه له بعض النصائح خلال الفترة الماضية، أبرزها من مواطنه ساديو ماني رفيق محمد صلاح في ليفربول بالدوري الإنجليزي.

وأضاف بادجي أن "ما يقدمه ماني أمر يدعو للفخر للسنغال كلها، فهو لاعب كبير ويقدم مستوى مميزا مع فريقه ومع منتخب بلاده، وتربطني به علاقة شخصية بحكم أننا نعيش في مدينة واحدة، وقابلته في المطار أكثر من مرة، وكنت دائم الاتصال به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو شخص متواضع جدا، ويقدم لي النصائح بشكل مستمر، وسأخبره بأنني اخترت الاحتراف في الأهلي من بين العروض العديدة التي تلقيتها مؤخرا".

وتابع قائلا: "لقد قدم لي ساديو ماني العديد من النصائح من بينها، أن يكون طموحي هو الاحتراف في الدوري الإنجليزي يوما ما، وأن أقاتل في كل ناد ألعب له، وأستغل كل فرصة تسنح أمامي لتسجيل الأهداف، وأن أحرص دائما على تطوير مستواي؛ حتى أصل لما يؤهلني للاحتراف في الدوري الإنجليزي".

وأعلن النادي الأهلي المصري، أمس الخميس، عن التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

وتعاقد الأهلي مع اللاعب بعد إتمام الاتفاق مع ناديه رابيد فيينا النمساوي.

وبحسب تقارير إعلامية، كلفت الصفقة النادي الأهلي مبلغ 2 مليون يورو، تسدد على أقساط لمدة عام ونصف.

وسيحصل أليو بادجي على 700 ألف دولار في الموسم، تزيد 50 ألف دولار كل موسم.

أليو بادجي، المهاجم السنغالي، يبلغ من العمر 22 عاما، وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما في بطولتي أفريقيا ومونديال 2017.

جدير بالذكر أن بادجي أصبح ثاني صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، حيث استطاعت إدارة القلعة الحمراء تدعيم صفوفها بالتعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" القادم من صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي.