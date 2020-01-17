مفاجأة... ألعاب "إكس بوكس" تعمل على هواتف "أندرويد"

كشفت تقارير صحفية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية بدأت في اختبار تقنية جديدة، تمكن الألعاب الموجودة على منصة "إكس بوكس" الشهيرة لأول مرة من العمل على الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية.

وقال موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إن "مايكروسوفت" تعمل على تشغيل ألعاب "إكس بوكس" على الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

كما ستطور الشركة الأمريكية تقنية جديدة يمكنها مزامنة الألعاب بين "إكس بوكس" و"أندرويد" عن طريق تقنية "البلوتوث".

وسيتطلب تشغيل تقنية "ألعاب إكس بوكس" الجديدة أن يكون الهاتف العامل عليها بنظام تشغيل "أندرويد مارشميلو" فما هو أحدث.

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​كما تحتاج عملية مزامنة الألعاب استخدام الشخص "البلوتوث" عن طريق منصة ألعاب "إكس بوكس وان"، وشبكة إنترنت منزلية سريعة لضمان سرعة تدفق الألعاب سريعا.

وقال جوناثان هيلدبراندت، المسؤول التقني في شركة مايكروسوفت: "ستسهل تلك التقنية الجديدة على منصة إكس بوكس، إمكانية تشغيلها في أي مكان بالعالم".

ولكنه أوضح أن مايكروسوفت ستبدأ في اختبار تلك الخاصية الجديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا، قبل أن تطبقها في باقي بلدان العالم.