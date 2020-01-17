يؤيدها كلوب وغوراديولا... توصية جديدة من الاتحاد الإنجليزي بشأن استخدام تقنية الفار

أوصى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الحكام باستخدام شاشات المتابعة الجانبية في الملاعب لاتخاذ قرارهم النهائي بشأن إصدار البطاقات الحمراء للاعبين، وفقًا لتقارير إعلامية، الجمعة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فبعد إدخال تقنية "الفار" إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، وجه المسؤولون في الاتحاد الإنجليزي الحكام، سابقًا، إلى عدم الاعتماد على شاشات المتابعة الجانبية إلا نادرًا.

لكن لوحظ أنه لم يتوجه أي حكم، تقريبًا، لمراجعة الشاشات أثناء مباريات الدوري، وبدلًا من ذلك اعتمدوا بشكل دائم، في أغلب الحالات، على مساعدة "الفار" لحسم قرارتهم.

ويرى المدير الفني لفريق ليفربول، يورجين كلوب، ضرورة اعتماد الحكام على هذه الشاشات، وقال في تصريحات له اليوم: "السبب الوحيد لوجود الشاشة في الملعب هو استخدامها".

وأضاف: "لا أعلم سبب عدم استخدامها حتى الآن، ربما حدث ذلك خمس أو ست مرات، أرى أنها لن تكون ضرورية في جميع القرارات، لكنها تؤكد الأمر بنسبة 100%، يجب علينا استغلال جميع الموارد".

من جانبه، رحب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بهذه الخطوة قائلًا: "نعم، أحب أن يتولى الحكام المسؤولية بأنفسهم، وليس بالاستعانة بالآخرين، أؤيد هذا الأمر.