محمد صلاح يتحدث عن تنافسه مع ساديو ماني

تحدث محمد صلاح، اللاعب المصري الدولي، ونجم ليفربول الإنجليزي، عن حقيقة التنافس بينه وبين زميله في الفريق ساديو ماني.

وقال صلاح خلال حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، ردا على سؤال حول المنافسة الودية بينه وبين ماني على من يمكنه تسجيل أهداف أكثر؟، "نعم، بالطبع أنا".

وأضاف ضاحكا: "لا، نحن لا ننظر إلى الأمر على هذا النحو.. إذا لم يسجل أي منا وانتهت المباراة بدون أهداف وهذا لا يحدث في كثير من الأحيان، نغادر الملعب غاضبون ولكن عندما نكون في الملعب ونفوز يكون الأمر رائعا جدا".

وتابع: "هناك دائما ضغوط كبيرة عندما تريد اللعب على المستوى الأعلى، وعندما تريد الفوز بالبطولات والكثير من الجوائز الفردية أيضا، لكن أفضل طريقة للتعامل معه هي فقط التركيز على عملك والقيام به بالطريقة الصحيحة في كل مباراة دون النظر لأي شيء آخر".

وأوضح صلاح أنه "في بعض الأحيان يحكم عليك الناس من خلال أهدافك فقط، لكن بصراحة، صناعة الفرص هو أمر أفكر فيه كثيرًا. أعتقد أن زملائي في الفريق سعداء بذلك أيضا، طالما أنني أشعر أنني أقوم بخلق الفرص وصناعة الأهداف لهم، فهذا أمر يسعدني ربما لا يركز الناس كثيرًا على ذلك، لكني أحب صناعة الأهداف بقدر حبي للتسجيل أيضا".

وأشار صلاح إلى أهمية لقاء فريقه ليفربول مع ضيفه مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات المرحلة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليغ".