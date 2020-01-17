الزمالك يتلقى خطابا رسميا من "كاف" بشأن السوبر الأفريقي

أرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، خطابا رسميا يطالب فيه نادي الزمالك المصري بإرسال قائمة الـ18لاعبا المقرر تواجدهم في مواجهة الترجي التونسي، بالسوبر الأفريقي، قبل 15 يوما من الموعد المحدد للمباراة.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر بنادي الزمالك قوله، اليوم الجمعة، إن "الكاف أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى نادي الزمالك يطلب من الإدارة إرسال قائمة الفريق المشارك في المباراة مع تحديد موعد نهائي".

وفي وقت سابق، أعلن نادي الزمالك في بيان عبر موقعه الرسمي ، أن "مجلس الإدارة متمسك بقراره بعدم خوض اللقاء في الدوحة بقطر، ولن يلعب الفريق في بلد تحارب أبناء مصر".

وأوضح البيان أن "مجلس الإدارة يخشي من تواجد الفريق في قطر والهجوم عليهم بالقتل أو التعرض للاعبي الفريق وأعضاء المجلس".

وفي السياق، حذر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، من عدم مشاركة الزمالك مؤكدا أنه "سيتم تطبيق القانون على الفريق الذي لن يشارك".

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد النهائي لمباراة السوبر بين بطلي دوري الأبطال والكونفدرالية، المقررة إقامتها في قطر.

ونشر "كاف" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن مباراة السوبر الأفريقي، بين الزمالك المصري والترجي التونسي، ستقام يوم 14 فبراير/ شباط المقبل، في العاصمة القطرية، الدوحة.

يشار إلى أن نادي الزمالك المصري، بطل كأس الكونفدرالية الأفريقي، سيلتقي مع الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا.

وكان مقررا أن تقام مباراة السوبر في شهر أكتوبر 2019، ولكن أزمة نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد المغربي، تسببت في تأجيل المباراة النهائية.