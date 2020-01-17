كلوب غاضبا: هل ترغب أفريقيا أن نبيع محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا

أعرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن غضبه، بسبب تعديل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جدول مواعيد بطولة أمم أفريقيا إلى الشتاء بدلا من الصيف.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الريدز أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل: "ما فعله الاتحاد الأفريقي كارثة، نقل البطولة إلى شهر يناير كارثة بالنسبة لليفربول".

وكان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم قد أعلن تنظيمه لبطولة أمم أفريقيا 2021، مشيرا إلى أنه تم نقل البطولة إلى الشتاء.

وأشار الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس"، إلى أن البطولة الأفريقية سيتم نقلها إلى فصل الشتاء يناير/كانون الثاني 2021، بدلا من فصل الصيف كما أقيمت في البطولة السابقة عام 2019 في مصر.

وقال الاتحاد الكاميروني إن البطولة ستقام في الفترة من 9 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 6 فبراير/شباط 2021.

وينتظر ليفربول في تلك الفترة عدد من المواجهات والمباريات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا، ورغم ذلك سيكون مضطرا لترك نجومه الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا.

وقال كلوب، وفقا لما أورده موقع "ليفربول" الرسمي: "عودة كأس الأمم الأفريقية إلى شهر يناير، كارثة بالنسبة لنا، ماذا يريدون منا، أن نبيع محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا مثلا؟!".

وتابع قائلا "بالطبع، لن نبيع محمد صلاح أو ساديو ماني أو نابي كيتا، حاليا لأن لديهم بطولة في شهري يناير وفبراير، بالطبع لا".

واستدرك بقوله "لكن إذا كان عليك اتخاذ قرار بشان ضم لاعب جديد، سيكون هذا قرارا كبيرا إذا ما عرفت قبل الموسم أنه سيغيب عنك لمدة 4 أسابيع، فهذا ليس أمرا طبيعيا، وكإدارة نادي ينبغي أن تفكر في مثل هذه الأمور".

وتحدث مدرب ليفربول بغضب "أشعر أن كل كلامي هذا مجرد مضيعة للوقت، لا يستمع أحد إلى ما تشتكيه وتطالب به الأندية".

وأضاف بقوله "لا يوجد شيء يسير على الطريق الصحيح، وهناك من يحاول أن يجعلك تغرق في الفوضى، ولكني سأظل اتحدث طوال الوقت طالما أن هذا الأمر يتعلق باللاعبين وبفريقي، فهذا ليس أمر شخصي على الإطلاق".

Jürgen Klopp is LIVE to preview our clash with @ManUtd 🙌



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​وقال كلوب: "هناك الكثير من الأشياء التي ينبغي أن يتم تنقيحها، لماذا لا يجد معظم أولئك الأشخاص المسؤولين أوقاتا كافية لكي يجلسوا على طاولة واحدة ويضعوا جدولا واضحا للعام ككل".

وأردف "لماذا يحاولون دوما الضغط على اللاعبين ببطولات مختلفة ولا يمنحوهم وقتا للاستراحة، دعونا نحترم اللاعبين بصورة أكبر فهذا سيساعد اللعبة بشكل أكبر".