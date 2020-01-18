الأندية الإيرانية تنسحب من بطولة دوري أبطال آسيا احتجاجا على قرار الاتحاد الآسيوي

وبحسب وكالة أنباء "فارس" فقد أعلن رؤساء الأندية الإيرانية الأربعة المشاركة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 ،(برسبوليس واستقلال وشهرخودرو وسباهان) انسحابهم، من البطولة احتجاجاً على قرار الاتحاد الآسيوي الذي دعا لإقامة مباريات الأندية الإيرانية على أرض محايدة خارج ايران.
الاندية الايرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا https://t.co/ZRZ8ftyfZ6 pic.twitter.com/FMNbVUkWHf— وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) January 18, 2020
وتوصل رؤساء هذه الأندية في اجتماع اليوم السبت، لقرار موحد بعدم المشاركة بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020 احتجاجاً على القرار الذي وصفوه بأنه "مبالغ به".
وأكدوا على إن " قرار الانسحاب يأتي مراعياً لمصالح البلاد ودفاعا عن مبدأ الأمن فيها وللحد من إقحام السياسة بالقرارات الرياضية".
وشددت الاندية الايرانية على أنها لن تخضع لقرار الاتحاد الاسيوي بهذا الشأن، ولن تستضيف أي ناد على أرض محايدة.
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