أهداف مباراة لاتسيو وسامبدوريا 5-1 في الدوري الإيطالي... فيديو

اكتسح لاتسيو ضيفه سامبدوريا (5-1)، اليوم السبت، على الملعب الأولمبي بروما، ضمن مباريات الجولة الـ20 للدوري الإيطالي.

وافتتح فيليبي كايسيدو التسجيل للاتسيو في الدقيقة 7 وبعد 10 دقائق فقط أضاف إيموبيلي الهدف الثاني من ضربة جزاء ثم عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث للاتسيو في الدقيقة 20.

وتكفل كيسانجا بارتولومو جاسينتو بتسجيل الهدف الرابع للاتسيو في الدقيقة 54 ثم نال إيموبيلي لقب هاتريك بتسجيله الهدف الثالث له والخامس للاتسيو من ضربة جزاء جديدة في الدقيقة 65.

وسجل كارول لينيتي اهدف حفظ ماء الوجه والوحيد لسامبدوريا في الدقيقة 70.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف إنتر ميلان الوصيف و3 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر.

في المقابل توقف رصيد سامبدوريا عند 19 نقطة في المركز الـ16.