ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني مؤقتا بتغلبه على إشبيلية... فيديو

انتزع نادي ريال مدريد الإسباني صدارة الدوري مؤقتاً من غريمه برشلونة بعد تغلبه على نادي إشبيلية في معقله سانتياغو برنابيو بهدفين مقابل هدف واحد.

ويدين ريال مدريد بالفضل إلى لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو الذى أحرز هدفي الريال اليوم في أول مرة يسجل هدفين بنفس المباراة في مسيرته الاحترافية وذلك فى الدقائق 57 و69 ، فيما سجل هدف إشبيلية الوحيد دي يونج في الدقيقة 64.

وأحرز لوك دى يونج نفسه، بالدقيقة 29 من زمن المباراة، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الإعادة التلفزيونية "VAR" التى أثبتت وجود خطأ على أحد لاعبى الفريق الأندلسى قبل تسجيل الهدف.

وكانت هذه المباراة خاصة للمدافع الفرنسي رافائيل فاران الذي خاض مباراته رقم 300 مع الفريق الملكي فى جميع المسابقات، موزعة بين 189 مباراة فى الدوري الإسبانى، 23 فى كأس الملك، 72 فى دورى أبطال أوروبا، و 16 مباراة فى السوبر الإسباني والأوروبى وكأس العالم للأندية.

وغاب عن قائمة ريال مدريد ضد إشبيلية القائد سيرجيو راموس، لعدم الجاهزية الفنية، بعد اصابته في الكاحل خلال لقاء أتلتيكو مدريد الأخير.

فيما استمر غياب غاريث بيل للإصابة، وفالفيردى للإيقاف، بعد طرده خلال لقاء أتلتيكو مدريد، واستبعد كلا من جيميس رودريجيز، ماريانو واودريوزولا لأسباب فنية.

وبهذه النتيجة يعود ريال مدريد إلى صدارة الدوري الاسباني مؤقتا برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي برشلونة الوصيف الذى سيلعب غدا أمام غرناطة، فى المقابل توقف رصيد إشبيلية عند 36 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الاسباني.