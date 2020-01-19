شاهد… أتليتيكو "الوديع" يسقط بثنائية أمام إيبار "المتواضع"

خسر فريق أتلتيكو مدريد أمام مضيفه فريق إيبار، بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب "إبوروا"، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتقدم فريق إيبار، الذي يمتلك أصغر استاد في الدوري الإسباني، في الدقيقة العاشرة عندما وضع إستيبان بورغوس الكرة في شباك أتليتيكو من مدى قريب بعدما فشل دفاعه في إبعاد ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 90، أكد هدف إيدو إتشبوسيتو انتصار إيبار ضد أتليتيكو وابتعد بسبع نقاط عن منطقة الهبوط.

وبهذه النتيجة تبددت آمال أتليتيكو مدريد في العودة لسباق لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد خسارته 2-صفر خارج ملعبه.

ويحتل أتليتيكو المركز الثالث برصيد 35 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف ريال مدريد المتصدر وخمس وراء برشلونة حامل اللقب الذي يستضيف غرناطة اليوم الأحد.