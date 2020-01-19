نيمار يتخذ قرارا مفاجئا ينهي الجدل حول مستقبله مع سان جيرمان

كشف تقرير صحفي أن نجم المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، قد اتخذ قرارا هاما يتعلق بمستقبله الكروي رفقة النادي الباريسي.

فاجأ النجم البرازيلي الجميع برغبته بالبقاء في صفوف الفريق، عكس ما كان متوقعا برغبته بالرحيل إلى برشلونة.

وبحسب المصدر فإن البرازيلي يرغب بتمديد عقده رفقة ناديه الحالي، حيث يمتد عقده لغاية صيف 2022، وبالفعل بدأت مفاوضات بين النادي واللاعب حول تجديد العقد.

وأضافت صحيفة "ديل ميل" البريطانية، بأن بقاء البرازيلي في الفريق سيعتمد على نتائج الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يريد نيمار الفوز بها في نهاية الموسم، من أجل رفع حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية، التي تقدم لأحسن لاعب في العالم.

يذكر بأنه ومنذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 في صفقة قياسية، واسم نيمار يتردد بقوة في مختلف وسائل الإعلام، لا سيما بعدما أشار مقربون من اللاعب البرازيلي إلى ندمه الكبير بعد رحيله عن برشلونة.