الأغنى والأقوى... فلويد مايويذر يتحدى نورمحدوف وماكغريغور

نشر الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ملصقين جمع فيهما كلا من الروسي حبيب نورمحمدوف والإيرلندي ماكريغور.

تحت عنوان " هل ترغب بمشاهدة النزال.علق بالأسفل"، نشر الأمريكي صورة تجمعه مع بطل الفنون القتالية الروسي حبيب نورمحمدوف، لتنهال العديد من التعليقات في أقل من ساعتين من نشر الصورة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 18 Янв 2020 в 10:57 PST

وكان قد نشر ملصقا آخر في وقت سابق من نفس اليوم وتحديدا بعد فوز ماكغريغور في نزاله الأخير ضد "كاوبوي".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 18 Янв 2020 в 10:19 PST

يذكر أن الأمريكي مايويذر قد عاد عن اعتزاله الأمر الذي قد يجعل من هذا النزال حقيقة.

ماكريغور كان قد في وقت سابق عن رغبته في خوض مباراة جديدة مع مايويذر، مؤكدا أن المباراة الأولى كانت تجربة فريدة بالنسبة له.

يذكر أن الأمريكي احتل صدارة قائمة أغنى الرياضيين في العالم للأعوام العشرة الماضية بثروة تقدر بـ915 مليون دولار أمريكي، بحسب مجلة "فوربس"، متفوقا على نجمي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

Congratulations to every athlete on this list ! pic.twitter.com/FzqpE7sFxa — Floyd Mayweather (@FloydMayweather) December 24, 2019

ويعتبر مايويذر من ضمن 3 رياضيين فقط استطاعوا تجاوز ثروة المليار دولار عبر التاريخ متساويا مع مواطنيه لاعب الغولف تايغر وودز ولاعب كرة السلة مايكل جوردن.