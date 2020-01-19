طهران تكشف عن وعد تلقته من الاتحاد الآسيوي بشأن قرار منع اللعب داخل إيران

وعد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، السلطات الإيرانية، بإعادة النظر في قرار منع اللعب على الأراضي الإيرانية، على خلفية تحطم الطائرة الأوكرانية، بصاروخ إيراني.

وقال وزير الرياضة والشباب الإيراني، مسعود سلطاني فر، إن رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وعده في اتصال هاتفي، بإعادة النظر في قرار لجنة الاتحاد منع اللعب على الأراضي الإيرانية، وذلك حسب وكالة "المراسلون الشباب" الإيرانية.

وأضاف: "تأثرت لجنة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في قرارها هذا بوسائل الإعلام الأجنبية والمعارضة لإيران"، مردفا: "إيران بلد آمن وقوي وليس فيه أي مشاكل أمنية خاصة فيما يخص أمن الطيران، وسأضمن سلامة الفرق التي ستلعب على أراضينا".

— باشگاه خبرنگاران جوان (@yjcagency) January 19, 2020

وأعلنت الأندية الإيرانية الأربعة المشاركة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، (برسبوليس واستقلال وشهرخودرو وسباهان)، انسحابها من البطولة احتجاجا على قرار الاتحاد الآسيوي بمنع إقامة المباريات في إيران، فيما اعتبر رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، حيدر بهاروند، قرار الاتحاد الآسيوي للعبة بمنع إقامة مباريات على الملاعب الإيرانية "إهانة".