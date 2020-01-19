كم عدد النقاط التي يحتاجها ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي؟

يلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة في المركز الأول منفردا برصيد 61 نقطة، بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، و16 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المرتبة الثالثة في ترتيب البريمييرليغ.

وبحسب موقع "readliverpoolfc"، فإن ليفربول يحتاج إلى 33 نقطة من 51 نقطة متاحة خلال الـ17 مباراة المتبقية له في الدوري الإنجليزي، بداية من لقاء اليوم أمام مانشستر يونايتد.

وأشار الموقع إلى أن أقصى عدد من النقاط يستطيع مانشستر سيتي وليستر سيتي الوصول إليه هو 93 نقطة، وبالتالي فإن الوصول إلى النقطة 94 ستحسم اللقب تماما لصالح ليفربول، بعد غياب 30 عاما، حيث كان لقب الدوري الأخير للريدز في عام 1990.

وخاض ليفربول حتى الآن 21 مباراة، فاز في 20 ولم يخسر سوى نقطتين فقط بالتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد".

وقال لحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على "تويتر"، إن ليفربول يستضيف اليونايتد على ملعب "أنفيلد"، أثناء تصدر الريدز جدول الترتيب للمرة الأولى في تاريخ البريميرليغ.

🔴 @LFC will host Man Utd at Anfield whilst top of the #PL for the first time#LIVMUN pic.twitter.com/Rqe2xXYkzk — Premier League (@premierleague) January 19, 2020

ويملك ليفربول مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد، حيث تم ترحيل موعد اللقاء نتيجة لمشاركة الريدز في بطولة كأس العالم للأندية، التي توّج بلقبها في العاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن ليفربول خلال عام 2019 قد فاز بثلاثة ألقاب، بدأها بدوري أبطال أوروبا، ثم السوبر الأوروبي، وأخيراً كأس العالم للأندية.