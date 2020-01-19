"كاف": السوبر الأفريقي سيقام بوجود الزمالك أو بدونه

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قراره النهائي في حال أصر الزمالك على الانسحاب من مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، بسبب إقامة المباراة في دولة قطر.

وبحسب ما أفاد موقع "الوطن سبورت"، قال شيهو ديكو عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن "السوبر سيقام سواء سيخوض الزمالك المباراة أم قرر الانسحاب منها، لابد أن يقام بسبب العقد المبرم بيننا وبين المسؤولين في قطر، وفي حال تم الاستقرار من جانب مسؤولين الأبيض على عدم لعب المباراة سيتم تحديد البديل".

وأضاف "كاف ينتظر القرار الرسمي والنهائي لهذه المباراة، لم نتلق قرارا رسميا من الزمالك بعدم خوض المباراة حتى الأن، وننتظر في التوقيت الحالي تحديد الملعب وكذلك حكم المباراة".

وعن البديل في حال الانسحاب الزمالك بشكل رسمي من المباراة، أكد ديكو أن "البديل سيكون نهضة بركان بالطبع، لأنه صاحب المركز الثاني في بطولة الكونفدرالية سيخوض المباراة في حال استقر الزمالك على عدم اللعب، ولكن لن نسبق الأحداث في الوقت الحالي لأن كاف لم يقرر شيء والقلعة البيضاء لم ترسل لنا بشكل رسمي أنه لن يشارك في المباراة".

وأرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الجمعة الماضية، خطابا رسميا يطالب فيه نادي الزمالك المصري بإرسال قائمة الـ18لاعبا المقرر تواجدهم في مواجهة الترجي التونسي، بالسوبر الأفريقي، قبل 15 يوما من الموعد المحدد للمباراة.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "مجلس الإدارة متمسك بقراره بعدم خوض اللقاء في الدوحة بقطر".

وأوضح البيان أن "مجلس الإدارة يخشي من تواجد الفريق في قطر والهجوم عليهم بالقتل أو التعرض للاعبي الفريق وأعضاء المجلس".

وفي السياق، حذر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، من عدم مشاركة الزمالك مؤكدا أنه "سيتم تطبيق القانون على الفريق الذي لن يشارك".

يذكر أنه من المقرر أن تقام مباراة السوبر يوم 14 من شهر فبراير/شباط المقبل، بدولة قطر بين الترجي صاحب لقب دوري أبطال أفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية.