يورغن كلوب: مواجهة مانشستر يونايتد مثل إيفرتون... مجرد إضافة فقط... فيديو

يستضيف نادي ليفربول على ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم الأحد، نظيره مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

ويدخل ليفربول المباراة منفردا في المركز الأول برصيد 61 نقطة، بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، و27 نقطة عن غريمه الأزلي مانشستر يونايتد الذي يملك 34 نقطة في المركز الخامس.

ولكن في مثل هذه المباريات لا يوجد مكان لسلم الترتيب، حيث أن الندية تطغي، ولا يذكر إلى الثارات وكل فريق يريد أن ينهي ليلته متصدراً الصحف الإنجليزية وزعيماً على البلاد.

دعوات لايقاف تقنية الـ VAR في الدوري الانجليزي ، حسب الجماهير هذه التقنية تقتل اللعبة و المتعة و الحماس فيها. pic.twitter.com/jKUnysnhbK — ℑ𝔰𝔰𝔞𝔪 ℭ𝔥𝔞𝔬𝔲𝔞𝔩𝔦 (@Chaouali1970) January 19, 2020

ورغم الأجواء المشحونة التي تسبق لقاء الأنفيلد، فإن الأهداف متفاوتة بين الفريقين، حيث أن ليفربول يصارع على لقب الدوري الذي لم يحققه منذ عام 1989، ومانشستر يونايتد يريد حجز مكان مؤهل لدوري أبطال أوروبا في العام القادم.

وقام كل من مدربي الفريقين بعقد مؤتمر صحفي قبل المباراة تحدثا فيه عن الأمور الفنية والتحضيرية.

يورغن كلوب بدأ حديثه عن نظام الفار فقال: "إنها موجودة ليتم استخدامها لكن لا أعلم لما لم تُستخدم حتى الآن، نحن نبتغي القرارات الصائبة لذا علبنا استخدام جميع المصادر، بالطبع ليس على الحكام مراجعة كل حالة بل لأجل إتضاح الرؤية المطلوبة".

وفيما يخص المباراة أكمل كلوب حديثه بالقول "إنها مباراة مهمة جداً جداً وعلينا أن نتعلم كيف نتعامل مع هذه المباريات بالسلوك الصحيح، لم تكن آخر مباراة ضدهم سيئة لكن مازال بإمكاننا التحسن، مباراة أولد ترافورد مثال جيد لأننا لم نكن بأفضل مستوانا بسبب جودتهم وعلينا أن نكون كذلك هذه المرة".

وأضاف "إنه لشيء غريب جدا أن تلعب أمام فريق بجودة عالية كل أسبوع، الأسبوع الفائت واجهنا توتنهام، بالنسبة لليونايتد فهم لايعتمدون على الهجمات المرتدة فقط لكنه الشيء الأساسي لهم، إذا أراد الناس أن يرون ذلك انتقاداً فلا يمكنني تغيير ذلك"، منوها إلى أن أهمية هذه المباراة لمشجعينا لكن بالنسبة لنا هي مثل مواجهة ايفرتون مجرد إضافة فقط".

وأضاف في حديثه عن الإصابات ماتيب وفابينهو تدربا بشكل طبيعي يوم السبت لذا سيكونان بقائمة الفريق، الثلاث الآخرين ليسوا جاهزين، لوفرين سيتدرب مع الفريق من يوم الاثنين الماضي، بالنسبة لكيتا وميلنر فمن غير الممكن الاستعجال، عندما يجهزان فهو شيء رائع".

وأكد على أن الفريقين يسعيان للفوز، مشيراً إلى مباريات الليفر على أولد ترافورد آخر موسمين" كانتا غريبتين جداً"، وقال في ذلك: "لا أعلم أن قلت ذلك أم لا لكن اليونايتد فريق يُدافع فقط أمامنا وهذه حقيقة".

عن تكتيك الفريق قال المدير الفني لنادي ليفربول: "أعتقد أن أغلبية الفرق التي نواجهها تلعب بشكل دفاعي ونحاول دائماً أن نكون مبدعين وهجوميين ومسيطرين.

وأضاف "كلما واجهنا فريق ولاعبين أفضل كلما سنركز بشكل أفضل، لقد قمنا بتحليل مبارياتهم ولانعلم بأي أسلوب سيواجهوننا، هنالك فرق كبير بين اللعب على آنفيلد وأولد ترافورد، علينا أن نُظهر هذا الفرق، وهذه المباريات تتطلب ان تكون مثالياً".

وقال كلوب في جوابه حول زيادة أعداء ليفربول "لا نريد أعداء جدد فلدينا مايكفينا".

أما نظيره النرويجي أولي سولشاير فقال: "إنه تحدي كبير بالنسبة لنا، وتحدي رائع للاعبين ضد متصدر الدوري، حيث أن ليفربول قاموا بعمل جيد في الحفاظ على مستواهم هذا الموسم".

وأضاف "نملك الروح، واللاعبون متواضعون ويريدون التطور، وهذه نقطة بداية مركزية رائعة لبناء أساس، نعلم أنه ايضًا علينا التوقيع مع البعض".

‏وأكمل قائلاً عن ليفربول: "أنت تشاهد ليفربول الآن، بفيرمينو وماني، وصلاح، هم يفهمون بعضهم البعض، حينما يتحرك أحدٌ هنا، والآخر هناك، حينما يصعدون للأمام، ويعودون للخلف، وحينما يتداورون. نريد أن نصل إلى ما وصلوا إليه، ولكن الأمر يتطلب وقتًا."

وأكد "نحن نملك أفضل ظهير أيسر ربما في انجلترا، لوك شو يملك المقدرة ليكون الأفضل، وهذا تحدٍ كبير بالنسبة له، فبراندون ويليامز قدم إلى الفريق وقام بعمل رائع، بالإضافة إلى ديفيد دي خيا الذي يتطور بشكل أفضل دائماً."

‏وعن نجوم الريدز قال سولشاير: "أنت تشاهد ليفربول الآن، بفيرمينو وماني، وصلاح، هم يفهمون بعضهم البعض، حينما يتحرك احدٌ هنا، والآخر هناك، حينما يصعدون للأمام، ويعودون للخلف، وحينما يتداورون، نريد أن نصل إلى ما وصلوا إليه، ولكن الأمر يتطلب وقتًا."

‏وأضاف "لقد قمنا بصرف معظم أموالنا في سوق الانتقالات الصيفية على آرون وان بيساكا وهاري مغواير لأني شعرت أنه كان علينا الدفاع بشكل افضل، وكذلك السيطرة والتحكم بالمباريات بشكل أفضل، وآن هؤلاء اللاعبين يقدمون أداءاً رائعاً."

ويعتبر النرويجي أولي سولشاير عقبة للألماني يورغن كلوب، وذلك بعدما فشل الأخير في تحقيق الفوز عليه على مدار مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي صراع اللقب فإن ليفربول يحتاج إلى 33 نقطة من 51 نقطة متاحة خلال الـ17 مباراة المتبقية له في الدوري الإنجليزي، بداية من لقاء اليوم أمام مانشستر يونايتد، حيث أن أقصى عدد من النقاط يستطيع مانشستر سيتي وليستر سيتي الوصول إليه هو 93 نقطة، وبالتالي فإن الوصول إلى النقطة 94 ستحسم اللقب تماما لصالح ليفربول.

يذكر أن ليفربول يمتلك مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد، وذلك بسبب مشاركة الريدز في بطولة كأس العالم للأندية، التي توّج بلقبها في العاصمة القطرية الدوحة.