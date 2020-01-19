نورمحمدوف جاهز لنزال ماكغريغور بشرط واحد

تحدث بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحموف عن إمكانية حصول نزال إعادة مع الإيرلندي كونور ماكغريغور، معلنا موافقته بشرط واحد.

صرح نورمحمدوف بأنه مستعد لإجراء نزال ثاني مع الإيرلندي بشرط واحد، حيث أكد عن رغبته في الحصول على 100 مليون دولار لقاء مواجهته للإيرلندي.

قائلا "نحن أيضا بحاجة للقاء إعادة مع ماكغريغور، لكن بعد دفع 100 مليون دولار، وفي اليوم الثاني بعد لقاء فيرغسون قدموا هذا المبلغ، لماذا لا نجري لقاء ثأر؟ لا أعلم ربما يرغب دانا وايت في التحضير لمثل هذا النزال، هذا النزال يهمه أيضا"، بحسب مانقل موقع "rsport.ria" الروسي.

يذكر أن نورمحمدوف تمكن من الفوز على الإيرلندي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 ليدافع عن اللقب.

كما تغلب، أمس السبت، ماكغريغور على دونالد سيرون (كاوبوي)، مطيحا به في 40 ثانية فقط.