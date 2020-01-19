أهداف مباراة ميلان وأودينيزي 3-2 في الدوري الإيطالي... فيديو

اقتنص ميلان فوزا مثيرا من ضيفه أودينيزي، بنتيجة (3-2) اليوم الأحد، على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

وسجل ثلاثية ميلان أنتي ريبيتش بالدقيقتين 48، و90+3، والفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقة 72، فيما أحرز أودينيزي هدفيه عبر الدنماركي جينس ستريجير لارسين وكيفين لاسانيا في الدقيقتين 7، و85.

ورفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الـ13.

وشارك المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان منذ البداية في ظل انضمامه للفريق في وقت سابق من الشهر الجاري بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.