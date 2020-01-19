نصيحة من محمد صلاح لليفربول عقب الفوز على مانشستر يونايتد

يرى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، أن على فريقه عدم النظر لأبعد من المباراة المقبلة، وألا يظن أنه حسم لقب الدوري الإنجليزي.

وحقق الريدز الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد اليوم الأحد، ليتسع الفارق مع مانشستر سيتي أقرب الملاحقين إلى 16 نقطة.

وقال صلاح الذي سجل الهدف الثاني بعد الدقيقة 90: "فكرت في أنني لن أسجل اليوم، لكنني أعدت نفسي للمباراة وحافظت على تركيزي".

"It is special, we’re enjoying our football but you’ve got to stay hungry, you’ve got to keep learning and keep wanting more."@JHenderson and @MoSalah insisted the Reds will not look beyond the next game after today's 2-0 win over @ManUtd 👊🔴 — Liverpool FC (@LFC) January 19, 2020

وتابع هداف الفريق الأحمر "حتى لو لم أسجل، هذا غير مهم طالما حقق الفريق الفوز. أنا بخير مع هذا".

وأضاف محمد صلاح "نحن فقط في حاجة للتركيز على المباراة المقبلة، ولا يجب أن نفكر فيما هو أبعد من ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها الفوز بالدوري".

وأتم نجم منتخب مصر "عانينا في نفس الفترة خلال الموسم الماضي، ولذلك علينا أن نحافظ على الهدوء والتركيز. لا أرى أسباب لتغيير أسلوب تعاملنا مع الأمر".