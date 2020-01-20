إنه "حيوان"... مدرب يوفنتوس يرد على وصف رونالدو بـ"المتعجرف"

رد مارويتسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، على الاتهامات الموجهة للبرتغالي، كريستيانو رونالدو بأنه "متعجرف"، رغم الأداء الاستثنائي الذي يقدمه مع فريقه.

وقال ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، إن البرتغالي الأسطورة كريستيانو رونالدو، قد يكون سببا في خلق بعض المشاكل للفريق.

لكن عاد وأردف سريعا في تصريحات نقلتها شبكة "يورو سبورت": "لكنه في المقابل يحل 100 مشكلة أخرى بطريقة سهلة".

وأشارت الشبكة الرياضية الأوروبية إلى أن رونالدو، 34 عاما، تخلص من مشاكل الركبة التي أعاقت تألقه في بداية الموسم، وساهم في تحقيق اليوفي الفوز السابع على التوالي في الدوري الإيطالي، أمام بارما بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل رونالدو حتى الآن مع السيدة العجوز 16 هدفا في الدوري، 11 هدفا منهم في آخر 7 مباريات ليوفنتوس، ليساعد فريقه على التربع على صدارة الكالتشيو الإيطالي بفارق 4 نقاط، ويسير بفريقه من أجل الفوز باللقب التاسع على التوالي.

وعن مستوى رونالدو، قال ساري: "في بعض الأحيان يخلق رونالدو مشكلة صغيرة، لأنك تعلم أن لديك بطل في الفريق ويجب أن يتم وضع تشكيلة الفريق حوله، لكنه في الوقت نفسه يحل 100 مشكلة منهم".

وتابع قائلا: "عليك فقط أن تكون واضحا بأن كل شيء يدور من حوله (رونالدو)".

أما عن الاتهامات لرونالدو بأنه "متعجرف" ويتكبر على زملائه في الفريق، خاصة بعد نظرته إلى ساري عقب تبديله في الدقيقة 55 من زمن المباراة أمام ميلان هذا الموسم، فرد مدرب اليوفي، بقوله: "هذا كان من الماضي".

وأردف المدرب المشهور بتدخينه السجائر: "نجح رونالدو من التعافي من كل الأوجاع والآلام التي كان يصاب بها عن طريق التدريب المستمر إنه حاليا في وضعية جسدية رائعة".

11 goals in his last 7 league games.



Ronaldo turns 35 in a few weeks 🍷 pic.twitter.com/n94EAXO4EO — B/R Football (@brfootball) January 19, 2020

​واستمر ساري: "أما بالنسبة للحالة النفسية لرونالدو، فهو واثق بنفسه، لكنه ليس متعجرفا، لكنك يمكن أن تصفه بأنه حيوان يتغذى فقط على تسجيل الأهداف، وعندما لا يسجلها يصبح غاضبا شرسا".

وسجل الدون رونالدو ثنائية اليوفي أمام بارما، أمس، في الدقيقتين 43 و58 من زمن اللقاء.