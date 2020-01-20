تسجيل
14:44 20 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

    إنه "حيوان"... مدرب يوفنتوس يرد على وصف رونالدو بـ"المتعجرف"

    © REUTERS / MASSIMO PINCA
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104411/73/1044117335.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202001201044117466-%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D9%81/

    رد مارويتسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، على الاتهامات الموجهة للبرتغالي، كريستيانو رونالدو بأنه "متعجرف"، رغم الأداء الاستثنائي الذي يقدمه مع فريقه.

    وقال ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، إن البرتغالي الأسطورة كريستيانو رونالدو، قد يكون سببا في خلق بعض المشاكل للفريق.

    كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس
    © REUTERS / MASSIMO PINCA
    هدفا رونالدو في بارما يمنحانه الأفضلية خلال 14 موسما
    لكن عاد وأردف سريعا في تصريحات نقلتها شبكة "يورو سبورت": "لكنه في المقابل يحل 100 مشكلة أخرى بطريقة سهلة".

    وأشارت الشبكة الرياضية الأوروبية إلى أن رونالدو، 34 عاما، تخلص من مشاكل الركبة التي أعاقت تألقه في بداية الموسم، وساهم في تحقيق اليوفي الفوز السابع على التوالي في الدوري الإيطالي، أمام بارما بهدفين مقابل هدف وحيد.

    وسجل رونالدو حتى الآن مع السيدة العجوز 16 هدفا في الدوري، 11 هدفا منهم في آخر 7 مباريات ليوفنتوس، ليساعد فريقه على التربع على صدارة الكالتشيو الإيطالي بفارق 4 نقاط، ويسير بفريقه من أجل الفوز باللقب التاسع على التوالي.

    وعن مستوى رونالدو، قال ساري: "في بعض الأحيان يخلق رونالدو مشكلة صغيرة، لأنك تعلم أن لديك بطل في الفريق ويجب أن يتم وضع تشكيلة الفريق حوله، لكنه في الوقت نفسه يحل 100 مشكلة منهم".

    وتابع قائلا: "عليك فقط أن تكون واضحا بأن كل شيء يدور من حوله (رونالدو)".

    أما عن الاتهامات لرونالدو بأنه "متعجرف" ويتكبر على زملائه في الفريق، خاصة بعد نظرته إلى ساري عقب تبديله في الدقيقة 55 من زمن المباراة أمام ميلان هذا الموسم، فرد مدرب اليوفي، بقوله: "هذا كان من الماضي".

    وأردف المدرب المشهور بتدخينه السجائر: "نجح رونالدو من التعافي من كل الأوجاع والآلام التي كان يصاب بها عن طريق التدريب المستمر إنه حاليا في وضعية جسدية رائعة".

    ​واستمر ساري: "أما بالنسبة للحالة النفسية لرونالدو، فهو واثق بنفسه، لكنه ليس متعجرفا، لكنك يمكن أن تصفه بأنه حيوان يتغذى فقط على تسجيل الأهداف، وعندما لا يسجلها يصبح غاضبا شرسا".

    وسجل الدون رونالدو ثنائية اليوفي أمام بارما، أمس، في الدقيقتين 43 و58 من زمن اللقاء.

    انظر أيضا:

    رونالدو في دبي وميسي في المنزل... أين سيقضي نجوم الرياضة رأس السنة؟... صور
    فيديو... رونالدو يبدأ 2020 بهاتريك في الدوري الإيطالي
    رونالدو يستعرض عضلاته... صورة
    سر عضلات رونالدو... 6 وجبات في اليوم وطبق "سحري"
    هدفا رونالدو في بارما يمنحانه الأفضلية خلال 14 موسما
    الكلمات الدلالية:
    أخبار رياضة, ساري, أخبار يوفنتوس, نادي يوفنتوس, يوفنتوس, أخبار كريستيانو رونالدو, كريستيانو رونالدو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات من فرقة التشجيع خلال استراحة بين الأشواط في مباراة لكرة السلة (بطولة الدوري الأوروبي 2019/2020) - بين الفريقين الروسيين بي كا خيمكي - موسكو وبي كا زينيت - سان بطرسبورغ
    إقالة الحكومة الروسية وتساقط الثلوج في الدول العريبة...أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    ترامب بصدد منع سياحة الحوامل
    ترامب بصدد منع "سياحة الحوامل"
    إنفوجراف.. خريطة آبار النفط في ليبيا
    خريطة آبار النفط في ليبيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك