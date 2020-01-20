فيفا يرد على حقيقة بدء تطبيق "الفار" في مصر من الدور الثاني للدوري الممتاز

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن التهكن حاليا بموعد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في مصر.

وعن إمكانية تطبيق التقنية في مستهل الدور الثاني من الدوري الممتاز، أوضح "فيفا" أن "الاجتماعات المبدئية مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن "الفار" بدأت فقط في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب موقع "مصراوي".

وتابع: "بداية الاجتماعات التحضرية هي نقطة انطلاق العمل من أجل عملية الإعداد الطويلة، والتي تحتاج إلى وقت".

وأشار إلى أن "ممثل فيفا قاد الأسبوع الماضي، دورة تدريبية مدتها يومين في مصر لاستخدام التقنية، لذا يمكن أن نقول إن الإعداد لاستخدام "الفار" في مصر بدأ، لكنه ما زال في البداية".

واختتم الاتحاد الدولي لكرة قدم تصريحاته: "ورغم ذلك، فلا يمكن تحديد حتى الآن الموعد الذي سيحصل فيه الاتحاد المصري لكرة القدم على موافقة من المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" من أجل استخدام "الفار".

وكان عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، محمد فضل، قال في تصريحات لبرنامج "اللعيب" الذي يعرض على قناة "إم بي سي مصر"، بشهر ديسمبر/ كانون الأول، إن تطبيق "الفار" سيكون بداية من الدور الثاني من الدوري الممتاز، مؤكدا أن الاتحاد يسير بـ"خطوات جيدة" نحو استخدام هذه التقنية.