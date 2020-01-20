ريال مدريد يعلن عن صفقته الجديدة

وتعاقد ريال مديد مع البرازيلي الشاب رينيار جيسوس كارفاليو، قادما من فلامنغو البرازيلي.

وذكر النادي الملكي في بيان رسمي، أن رينيار ينضم في عقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2026.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لصفوف ريال مدريد، فور نهاية مشاركته مع منتخب البرازيل الأولمبي في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد 2020.

ويلعب صاحب الـ18 عاما في خط الوسط، ويتم تشبيهه بمواطنه ريكاردو كاكا لاعب ريال مدريد السابق.

يذكر أن ريال مدريد سبق له ضم لاعبين برازيليين شابين خلال العامين الماضيين، وهما فينيسيوس جونيور من فلامنغو، ورودريجو جويش من سانتوس.

وخاض رينيار 15 مباراة مع الفريق الأول لفلامنغو، وفاز معه بلقب كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي عام 2019، كما تواجد في القائمة التي احتلت المركز الثاني في كأس العالم للأندية قبل أسابيع.

صفقة رينيار هي الأولى لريال مدريد في انتقالات الشتاء.